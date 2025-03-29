"Це сумно": російський хокеїст спеціально побив канадця ключкою (відео)

Момент потрапив у пряму трансляцію матчу

Мінське "Динамо" перемогло ЦСКА з Москви (5:3) та веде 2-0 у серії Кубка Гагаріна (плей-оф Континентальної хокейної ліги, КХЛ). Напередодні в мережі з’явилися чутки, що у КХЛ може з’явитися американська команда.

На останніх секундах гри російський форвард ЦСКА Кирило Долженков кілька разів ударив ключкою канадського нападника "Динамо" Кріса Тірні під час вкидання. Головний тренер мінського клубу Дмитро Квартальнов заявив, що Долженков зробив це спеціально за вказівкою тренера.

– Як оціните ситуацію з Долженковим?

– За три секунди, у плей-оф на вкиданні … Це ж гри немає. З досвіду скажу – такі речі без команди не роблять. Це сумно. Просто, сумно, – сказав Квартальнов.

За підсумками інциденту, який завершився масовою бійкою на майданчику, Долженков був вилучений на 5+20 хвилин.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом РФ Путіним погодився провести хокейний поєдинок між представниками Національної хокейної ліги (НХЛ) та КХЛ. Друг України Домінік Гашек розкритикував американську владу за підігравання РФ. До речі, КХЛ нібито вигадав Путін.