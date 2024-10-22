Нові правила нарахування компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових і поліцейських

Тривалість відпочинку залежатиме від факторів служби

Військовослужбовці в Україні продовжують отримувати виплати від держави. Однією з таких є компенсація за всі дні невикористаної відпустки.

Уряд вніс зміни до порядку нарахування цієї грошової виплати. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, тепер кількість днів невикористаного законного відпочинку, за період яких має виплатитись грошова компенсація, для родин загиблих військових та поліцейських залежить від стажу на службі та інших факторів.

Військові в Україні можуть отримати від 30 до 45 днів відпустки, однак усе залежить від вислуги років. Також вони мають право на від 2 до 15 днів залежно від місця служби та посади.

Водночас працівники поліції розраховують на 30 днів відпустки й від 1 до 15 днів залежно від вислуги років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові строкової служби також мають право на виплату компенсації за всі дні невикористаної відпустки. Розмір нарахування залежить від посадового окладу, а також від щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.