Звільненим військовим передбачено шість різних грошових виплат

Бійцям потрібно написати рапорт

Військових в Україні можуть звільнити зі служби за станом здоров'я. У такому разі їм передбачено виплати компенсацій та грошових допомог.

Якщо військовий розраховує на такі виплати, йому потрібно написати рапорт на ім'я командира військової частини щодо звільнення з військової служби. Про це пояснили у "Турбота про військовослужбовця".

У 2024 році після звільнення зі військової служби українці отримають:

компенсацію за невикористані щорічні відпустки, зокрема за минулі роки;

у разі наявності УБД компенсацію за невикористану додаткову відпустку – 14 діб за кожний рік служби (включаючи рік отримання УБД та рік звільнення);

одноразову грошову допомогу при звільненні (для мобілізованих це одноразова грошова допомога в розмірі 4 % від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25 % грошового забезпечення);

компенсацію за недоотримане речове майно;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби;

одноразову допомогу для оздоровлення, якщо в поточному році її не було виплачено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і кому з військових в Україні нарахують грошову допомогу на оздоровлення.