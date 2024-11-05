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Звільненим військовим передбачено шість різних грошових виплат

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Військова техніка
Військова техніка. Фото Генштаб ЗСУ

Бійцям потрібно написати рапорт

Військових в Україні можуть звільнити зі служби за станом здоров'я. У такому разі їм передбачено виплати компенсацій та грошових допомог.

Якщо військовий розраховує на такі виплати, йому потрібно написати рапорт на ім'я командира військової частини щодо звільнення з військової служби. Про це пояснили у "Турбота про військовослужбовця".

У 2024 році після звільнення зі військової служби українці отримають:

  • компенсацію за невикористані щорічні відпустки, зокрема за минулі роки;
  • у разі наявності УБД компенсацію за невикористану додаткову відпустку – 14 діб за кожний рік служби (включаючи рік отримання УБД та рік звільнення);
  • одноразову грошову допомогу при звільненні (для мобілізованих це одноразова грошова допомога в розмірі 4 % від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25 % грошового забезпечення);
  • компенсацію за недоотримане речове майно;
  • матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби;
  • одноразову допомогу для оздоровлення, якщо в поточному році її не було виплачено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і кому з військових в Україні нарахують грошову допомогу на оздоровлення.

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#Компенсація #Виплати #Грошова допомога #Виплати військовим