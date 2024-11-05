Звільненим військовим передбачено шість різних грошових виплат
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Бійцям потрібно написати рапорт
Військових в Україні можуть звільнити зі служби за станом здоров'я. У такому разі їм передбачено виплати компенсацій та грошових допомог.
Якщо військовий розраховує на такі виплати, йому потрібно написати рапорт на ім'я командира військової частини щодо звільнення з військової служби. Про це пояснили у "Турбота про військовослужбовця".
У 2024 році після звільнення зі військової служби українці отримають:
- компенсацію за невикористані щорічні відпустки, зокрема за минулі роки;
- у разі наявності УБД компенсацію за невикористану додаткову відпустку – 14 діб за кожний рік служби (включаючи рік отримання УБД та рік звільнення);
- одноразову грошову допомогу при звільненні (для мобілізованих це одноразова грошова допомога в розмірі 4 % від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25 % грошового забезпечення);
- компенсацію за недоотримане речове майно;
- матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, якщо її не виплатили за рік служби;
- одноразову допомогу для оздоровлення, якщо в поточному році її не було виплачено.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як і кому з військових в Україні нарахують грошову допомогу на оздоровлення.