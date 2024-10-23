Військові розраховують на компенсацію, сума якої може вирости у півтора раза
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Її не отримають лише мобілізовані
Українським військовим передбачена компенсація за оренду житла. Вона здійснюється всім, окрім тих, хто був мобілізованим.
Сума виплати коливається від 2280 до 4560 гривень і залежить від території проживання — столиця, обласний центр чи населені пункти. Про це інформують в АрміяInform.
Згідно з даними, компенсація на оренду житла у 2024 році становить:
- у Києві — 4560 гривень на місяць;
- в обласних центрах — 3420 гривень;
- в інших населених пунктах — 2280 гривень.
Якщо в сім'ї військового є три або більше осіб, то сума збільшується у півтора раза.
Як раніше повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко, відбулись зміни в порядку нарахування такої компенсації для військових та їх родин. Такі нововведення створені для спрощення оформлення виплати.
Водночас нині уточнюється перелік документів, які потрібно зібрати для військових та їх родин, у тому числі й для тих, чиє житло знищено під час воєнного стану, а також для перевірки підстав, що надають можливість отримати компенсацію.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила нарахування компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових та поліцейських.