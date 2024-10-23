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Військові розраховують на компенсацію, сума якої може вирости у півтора раза

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Військова техніка
Військова техніка. Фото Генштаб ЗСУ

Її не отримають лише мобілізовані

Українським військовим передбачена компенсація за оренду житла. Вона здійснюється всім, окрім тих, хто був мобілізованим.

Сума виплати коливається від 2280 до 4560 гривень і залежить від території проживання — столиця, обласний центр чи населені пункти. Про це інформують в АрміяInform.

Згідно з даними, компенсація на оренду житла у 2024 році становить:

  • у Києві — 4560 гривень на місяць;
  • в обласних центрах — 3420 гривень;
  • в інших населених пунктах — 2280 гривень.

Якщо в сім'ї військового є три або більше осіб, то сума збільшується у півтора раза.

Як раніше повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко, відбулись зміни в порядку нарахування такої компенсації для військових та їх родин. Такі нововведення створені для спрощення оформлення виплати.

Водночас нині уточнюється перелік документів, які потрібно зібрати для військових та їх родин, у тому числі й для тих, чиє житло знищено під час воєнного стану, а також для перевірки підстав, що надають можливість отримати компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила нарахування компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових та поліцейських.

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