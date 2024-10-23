Військові розраховують на компенсацію, сума якої може вирости у півтора раза

Її не отримають лише мобілізовані

Українським військовим передбачена компенсація за оренду житла. Вона здійснюється всім, окрім тих, хто був мобілізованим.

Сума виплати коливається від 2280 до 4560 гривень і залежить від території проживання — столиця, обласний центр чи населені пункти. Про це інформують в АрміяInform.

Згідно з даними, компенсація на оренду житла у 2024 році становить:

у Києві — 4560 гривень на місяць;

в обласних центрах — 3420 гривень;

в інших населених пунктах — 2280 гривень.

Якщо в сім'ї військового є три або більше осіб, то сума збільшується у півтора раза.

Як раніше повідомляв народний депутат Олексій Гончаренко, відбулись зміни в порядку нарахування такої компенсації для військових та їх родин. Такі нововведення створені для спрощення оформлення виплати.

Водночас нині уточнюється перелік документів, які потрібно зібрати для військових та їх родин, у тому числі й для тих, чиє житло знищено під час воєнного стану, а також для перевірки підстав, що надають можливість отримати компенсацію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нові правила нарахування компенсації за невикористану відпустку для родин загиблих військових та поліцейських.