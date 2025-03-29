Найдорожчу собаку України продають на Київщині: яка порода коштує понад пів мільйона (фото, відео)

Ці собаки схожі на пухнасту кульку, але мають відважне серце

В Україні продають сотні елітних собак, але першість за ціною тримають померанські шпіци. Ця порода одна з найпопулярніших у світі.

В Київській області продають найдорожчих в країні цуценят породи "померанський шпіц". Ціна за тварину варіюється від 9 до 23 тисяч доларів США, тобто від 370 до 946 тисяч гривень. Найбільше цуциків коштують близько 10-14 тисяч доларів — близько півмільйона гривень.

Оголошення про продаж померанського шпіца

Померанський шпіц "зірка соцмереж": що відомо про породу

Це маленькі собаки, вагою від 1,5 кг до 3,5 кг та висотою до 25 см. Популярність у соцмережах та в серцях людей вони завоювали завдяки своїй зовнішності — надзвичайно пухнастому хутру. Ефект "кульки" створюється через подвійний шерстяний покрив: густий підшерсток і довгі, прямі волосини.

Характер у померанців — не на маленьку собаку. Вони енергійні, сміливі та можуть намагатися захищати власників. Померанців можна натренувати виконувати трюки, а їхній голос — надзвичайно дзвінкий. Колір може бути від класичного рудого до білого, чорного або кремового.

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