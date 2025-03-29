Українська поліція втрутилася у справу моделі Ковальчук, травмованої в Дубаї

Дівчина перебуває у реанімації

Українська модель Марія Ковальчук отримала тяжкі травми в Дубаї. Поліція України відкрила у її справі кримінальне провадження щодо торгівлі людьми.

Про це повідомляє "BBC Україна" з посиланням на Головне слідче управління нацполіції. Триває досудове розслідування, деталі не розголошуються.

"За інформацією у ЗМІ, слідчі Національної поліції у Львівській області розпочали окреме кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 149 КК України", — йдеться у повідомленні.

Марію Ковальчук знайшли з переломами в Дубаї — що відомо

Дівчина прилетіла у Дубаї 15 лютого. Там вона працювала моделлю, знімала відео для OnlyFans і брала участь в акції, яка присвячена політологу Борису Кагарлицькому — "Boris for Peace!". У Росії його засудили за звинувачення у "виправданні тероризму" на 5 років.

На початку березня Марія зникла. Дев'ять днів родичі не могли вийти з дівчиною на зв'язок. 19 березня Ковальчук знайшли у лікарні без документів та мобільного телефона, у важкому стані, розповіла її мама — Анна Ковальчук. Дівчина перенесла три операції, перебуває у реанімації у комі.

За інформацією правоохоронців, 20-річна модель могла потрапити в біду ситуацію після вечірки з двома невідомими чоловіками. Проте цю версію начебто відкидають. Свідки стверджують, що напередодні зникнення Марія була в емоційно нестабільному стані: плакала, здавалася розгубленою і начебто навіть "істерила". Не виключено, що вона могла намагатися вчинити самогубство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Марію Ковальчук. Родом вона зі Львова, працювала моделлю та знімала відео для платформи OnlyFans.