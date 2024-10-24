Військові можуть отримати виплату оздоровчих: яка сума

Військовий має написати рапорт

Військові, що служать в ЗСУ, мають право на виплату оздоровчих. Їх можуть нарахувати навіть якщо боєць не йде у щорічну відпустку.

Згідно з даними Міністерства оборони України, її отримають особи офіцерського складу, рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом. Сума грошової допомоги для оздоровлення залежить від розміру грошового забезпечення військового.

Її нарахування здійснюється один раз на рік незалежно від того, чи виходить військовий у щорічну відпустку за їх зверненням, тобто рапортом, протягом поточного року на підставі наказу командира частини.

Водночас розмір такої виплати розраховується залежно від:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення військового.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку компенсацію може розраховувати військовий під час винайму житла. Залежно від кількості осіб в сім'ї бійця сума виплати може збільшитись у півтора раза.