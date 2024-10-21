Військові можуть отримати допомогу в 50% грошового забезпечення: яка умова

Є шість причин для виплати

Військовим в Україні, які звільняються зі служби, передбачена одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного окладу.

Таку виплату можуть отримати не тільки строковики. Про це сказав начальник відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат Донецького обласного ТЦК та СП підполковник Артур Вакуленко.

Тож, за його словами, військовослужбовці, які пропрацювали 10 і більше років, мають право на одноразову допомогу в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен рік служби.

Їх виплачують у таких випадках:

за віком;

скорочення штату чи організаційні зміни;

закінчення контракту;

підпорядкування близькій особі;

систематичне невиконання контракту командуванням;

особливий період та відмова продовжувати службу для жінок з дітьми до 18 років.

Водночас мобілізовані або призвані на військову службу під час особливого періоду розраховують на грошову допомогу в 4% від місячного забезпечення за кожен повний календарний місяць служби. Однак Вакуленко наголошує, що ця сума не мож бути менша за 25% місячного забезпечення без урахування винагород.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку значну виплату можуть отримати військові за виконання бойових завдань.