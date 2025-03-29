"Не дожив до 50": помер перший чемпіон світу незалежної України

Колишній спортсмен не дожив до ювілею

Не стало відомого українського легкоатлета Геннадія Горбенка. Спортсмен прославився на юнацькому рівні, ставши першим чемпіоном світу з легкої атлетики в історії незалежної України.

Про смерть 49-річного Горбенка повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України у Facebook. Прощання зі спортсменом відбудеться 31 березня у Підгородному на Дніпровщині.

"З глибоким сумом дізналися про втрату видатного спортсмена – Геннадія Горбенка. Перший чемпіон світу серед юніорів з легкої атлетики незалежної України, чемпіон Всесвітньої Універсіади, фіналіст Олімпійських Ігор... Його досягнення назавжди залишаться в історії українського спорту

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та всім, хто знав Геннадія. Його сила духу, талант та любов до спорту завжди будуть прикладом для майбутніх поколінь ”, — йдеться у повідомленні.

Довідка: Геннадій Горбенко — фахівець із бігу на короткі дистанції та бар’єрному бігу. Виступав за збірну України з легкої атлетики у 1994—2003 роках, чемпіон світу серед юніорів, чемпіон Універсіади у Тегу (Південна Корея), багаторазовий переможець та призер першостей національного значення, учасник літніх Олімпійських ігор у Сіднеї (Австралія).

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