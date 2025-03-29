У Києві молодик пограбував 40-річну жінку під час побачення. Поліція розповіла подробиці злочину (фото)

Вкраденим телефоном оплатив продукти і не тільки

В Києві чоловік під час побачення викрав телефон жінки і оплатив ним продукти в супермаркеті та зняв готівку. Зловмисника вже затримала поліція.

Як повідомляє Нацполіція Києва, побачення відбувалось вдома у 40-річної мешканки столиці. Під час зустрічі жінка пила алкоголь, а чоловік скористався її нетверезим станом.

"До Подільського управління поліції звернулася 40-річна місцева мешканка з повідомленням про крадіжку. Заявниця розповіла правоохоронцям, що до неї у гості прийшов її новий знайомий, з яким вони спільно розпивали спиртні напої", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 26-річний киянин скористався станом алкогольного сп'яніння жінки і викрав у неї телефон. Він завчасно дізнався код доступу, аби скористатись гаджетом. Фігурант використав телефон для оплати продуктів у магазині, а також зняття готівки з банківської карти жінки.

"Оперативники територіального підрозділу викрили у скоєнні злочину 26-річного киянина. Своїми діями він завдав потерпілій збитків на суму близько 18 тисяч гривень", — кажуть у пресслужбі поліції.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з засобами доступу до банківських рахунків) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 28 березня поліція оточила територіальний центр комплектування (ТЦК) у Києві. Вже відомо, що сталось.