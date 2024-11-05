Укр

Уволенным военным предусмотрено шесть различных денежных выплат

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Военная техника
Военная техника. Фото Генштаб ВСУ

Бойцам нужно написать рапорт

Военных в Украине могут уволить со службы по состоянию здоровья. В таком случае им предусмотрены выплаты компенсаций и денежных помощей.

Если военный рассчитывает на такие выплаты, ему нужно написать рапорт на имя командира воинской части по увольнению с военной службы. Об этом объяснили в "Заботе о военнослужащем".

В 2024 году после увольнения с военной службы украинцы получат:

  • компенсацию за неиспользованные ежегодные отпуска, в том числе за прошлые годы;
  • при наличии УБД компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск – 14 суток за каждый год службы (включая год получения УБД и год увольнения);
  • единовременную денежную помощь при увольнении (для мобилизованных это единовременная денежная помощь в размере 4 % от месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25 % денежного обеспечения);
  • компенсацию за недополученное вещевое имущество;
  • материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, если ее не выплатили за год службы;
  • единовременную помощь для оздоровления, если в текущем году она не была выплачена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и кому из военных в Украине начислят денежную помощь на оздоровление.

Теги:
#Компенсация #Выплаты #Денежная помощь #Выплаты военным