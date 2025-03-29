В Reuters заявили про просування ЗСУ в Бєлгородській області. Що відбувається на фронті (карти)

Бої в Бєлгородській області: що кажуть експерти та офіційні джерела.

Українські війська продовжують активні бойові дії в Бєлгородській області на території Росії, хоча офіційний Київ не коментує ситуацію. Західні аналітики фіксують просування ЗСУ на кілька кілометрів углиб території РФ, але ні українська, ні російська влада поки не підтверджують ці дані.

Про це йдеться в матеріалі Reuters. Міністерство оборони РФ раніше заявляло про відбиття нібито кількох спроб прориву українських військ у Бєлгородській області. Водночас Генеральний штаб ЗСУ утримується від будь-яких заяв щодо цих подій.

Також у своїх звітах і картах бойових дій українське командування не відображає події в Бєлгородській області. Президент Володимир Зеленський нещодавно зазначив, що Сили оборони здійснили "певні кроки" за межами Курської області, щоб зменшити тиск на українські позиції.

Представник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко припустив, що дії українських підрозділів у Бєлгородській області можуть бути спрямовані на "нейтралізацію загроз" з боку російських військ, які концентруються поблизу кордону.

Російські військові блогери повідомляють про запеклі бої в прикордонних населених пунктах. Так, Telegram-канал "Рибар" заявляє, що зіткнення тривають у селі Попівка, де активно застосовуються дрони. Однак незалежних підтверджень цієї інформації немає, наголошують у Reuters.

За оцінками аналітиків, ці дії ЗСУ можуть бути частиною операції з відволікання російських військ, які ведуть активні бойові дії в Курській області. Військові спостерігачі припускають, що Росія вже перекинула підкріплення до Бєлгорода з Гоптарівки на Курщині.

Фінський військовий аналітик Еміль Кастехельмі з Black Bird Group стверджує, що українським силам вдалося прорвати перші лінії оборони росіян і просунутися на 3-4 км углиб території РФ. Водночас він зазначає, що подальші успіхи на цьому напрямку можуть бути обмеженими.

"Українці теоретично можуть взяти ще кілька сіл у прикордонній зоні, але це не означає прорив. Це тактичний успіх, проте в оперативному чи стратегічному плані він не дасть значного результату. Російські війська мають достатньо сил для ведення оборонних операцій", – сказав він у коментарі Reuters.

Таким чином, ситуація в Бєлгородській області залишається напруженою, проте офіційні українські джерела поки не підтверджують інформацію про просування ЗСУ, а Генштаб не відображає ці події у своїх бойових зведеннях.

Проте згідно з свіжими картами моніторингового сервісу DeepState, в останні дня фронт дещо змінився.

Росіянам вдалося зав’язати бойові дії за Малі Щербаки та частину Щербаків, а також вони зайшли у Лобкове, але ЗСУ не дають їм там закріпитися. У Степовому лінія фронту залишається стабільною. Наразі немає ознак, які вказували б, що армія РФ хоче провести більш потужний наступ на Запоріжжя.

На західному фланзі, у районі сіл Новосілка, Бурлацьке і Привільне, після низки контратак ЗСУ лінія фронту застигла. З півночі окупанти врешті зуміли розширити зону свого контролю в селі Дніпроенергія, до якого весь березень вони пробивалися по обох берегах річки Мокрі Яли. Рашисти намагаються розвинути свій успіх і атакують далі на північ у напрямку на село Веселе, але наразі закріпитися їм не вдається.

Хоча зараз активною є майже вся лінія фронту, однак саме довкола Покровська триває третина всіх боїв на цій війні – понад 400 цього тижня. Рашисти зібралися з силами та проводять низку наступів, частина з яких дала певний результат. Зокрема, вони зуміли знову зайняти більшу частину Піщаного. Але Сили оборони все ще утримують північні околиці села. На західному фланзі біля Успенівки весь тиждень тривали зустрічні бої, внаслідок яких окупанти вибили наших військових із південної частини села, а також провели низку наступів на Новоолександрівку. Однак ні в Успенівці, ні в Новоолександрівці росіянам не вдалося закріпитися.

Півтора місяця ЗСУ вдавалося стримувати окупантів і не допустити прориву до Лимана через Колодязі чи Ямполівку. Ми навіть утримували частину Тернів. Однак днями росіяни пішли в новий масований наступ і значно розширили зону свого контролю на цій ділянці фронту. Зокрема на східному березі річки Жеребець вони повністю окупували Терни та змусили Сили оборони відійти з частини Ямполівки, яка перейшла в сіру зону. Однак все ж вибити нас із Ямполівки ворог не може, а тому змістив акценти й почав атакувати дещо південніше на Торське, щоб зайти оборонцям Ямполівки у тил.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у вівторок, 18 березня, російські Telegram-канали повідомили про нібито спробу наступу Збройних сил України на Бєлгородську область. При цьому у РНБО назвали ці публікації елементом інформаційної війни.