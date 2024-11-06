Чи сягне курс долара 42 гривень на початку листопада

Експерт дав прогноз

На українському ринку є побоювання щодо підвищення курсу долара до 42 гривень у листопаді. Експерт прогнозує, що нових позначок точно не варто чекати протягом 6-10 листопада.

Як сказав начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий у коментарі для "Факти", передають "Патріоти України", цей період відзначиться п'ятьма обставинами. Однак на ринку збережеться більш-менш стабільна ситуація.

За його словами, упродовж 6-10 листопада на ринку відбудуться:

часті курсові зміни, проте вони будуть незначними й, найімовірніше, з періодичною зміною трендів;

Нацбанк проводитиме "м'яку" інфляцію — зростання цін із запізненням впливатимуть на курс;

орієнтування готівкового ринку на будь-які зміни в безготівковому;

утримання регулятором балансу між попитом та пропозицією;

контрольована інфляція, яка до кінця року не перевищить 8,5%.

Тож, згідно з його прогнозом, упродовж цього тижня курс готівкового долара може коливатися від 41,2 до 41,9 грн, обмінні пункти, як і раніше, продаватимуть/купуватимуть долар із різницею від 50 копійок до 1 гривні, а протягом тижня розкид курсу може становити до 80 копійок.

Лєсовий додає, що таким чином на ринку буде відносно спокійно. З другої половини цього місяця курс наблизиться до 42 гривень, але зростання показників відбуватиметься поступово.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як коливатиметься курс долара на початку листопада в Україні. Прогнозом поділилась директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько.