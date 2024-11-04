Курс піде у вільне плавання? Що буде з доларом в Україні через вибори в США

Економіст дав прогноз, чого чекати на поточному тижні

В Україну почало поступати більше фінансової допомоги, тому курс долара протягом поточного тижня не зазнає великих коливань.

У Національного банка є резерви та можливості, аби гривня не знецінювалась. Про це повідомив Голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні, економіст Андрій Забловський, передає ТСН.

"Україна почала отримувати більше фінансової допомоги, це дає можливість задовольняти попит на валюту, у тому числі й з боку населення", — каже економіст.

Водночас на готівковий ринок зростає тиск через неоптимістичні події, наприклад протягом 4-10 листопада курс долара може зрости через новини із США. Однак Забловський заспокоює — показники продажу американської валюти не вийдуть за межі 41,50-41,70 гривень.

Курс долара в Україні станом на 4 листопада

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 4 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,55 (купівля) та 41,58 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2891 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара у листопаді сягнути понад 42 гривні в Україні.