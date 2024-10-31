Долар по 50? Коли курс може серйозно вирости
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Банкір назвав середній показник
У наступному році на українському валютному ринку очікується знецінення гривні. Курс долара точно не сягне 50 гривень і дехто з експертів впевнений, що до таких показників ми можемо дістатись не швидко.
Зростання курсу долара у 2025 році може бути повільним, інколи з періодами стабільності або невеликого підвищення. Такий прогноз дав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для "24 Каналу".
У 2025 році середній курс американської валюти може сягнути 47,5 гривень з поточних показників в 41,5 гривні.
Тож, якщо курс долара буде 47,5 гривень, то за 300 доларів у наступному році ймовірно потрібно буде віддати 14250 гривень. Водночас якщо позначки зафіксуються близько 42 гривень, то тоді сума складатиме 12600 гривень.
Курс долара в Україні станом на 31 жовтня
За даними порталу "Мінфін", у четвер, 31 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,1750 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,279 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара може сягнути 42 гривень в Україні.