Долар по 50? Коли курс може серйозно вирости

Банкір назвав середній показник

У наступному році на українському валютному ринку очікується знецінення гривні. Курс долара точно не сягне 50 гривень і дехто з експертів впевнений, що до таких показників ми можемо дістатись не швидко.

Зростання курсу долара у 2025 році може бути повільним, інколи з періодами стабільності або невеликого підвищення. Такий прогноз дав начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий для "24 Каналу".

У 2025 році середній курс американської валюти може сягнути 47,5 гривень з поточних показників в 41,5 гривні.

Тож, якщо курс долара буде 47,5 гривень, то за 300 доларів у наступному році ймовірно потрібно буде віддати 14250 гривень. Водночас якщо позначки зафіксуються близько 42 гривень, то тоді сума складатиме 12600 гривень.

Курс долара в Україні станом на 31 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 31 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,1750 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,279 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара може сягнути 42 гривень в Україні.