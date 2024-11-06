Укр

Достигнет ли курс доллара 42 гривен в начале ноября

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Эксперт дал прогноз

На украинском рынке есть опасения по поводу повышения курса доллара до 42 гривен в ноябре. Эксперт прогнозирует, что новых меток точно не стоит ждать в течение 6-10 ноября.

Как сказал начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой, в комментарии для "Факты", передают "Патриоты Украины", этот период отметится пятью обстоятельствами. Однако на рынке сохранится более или менее стабильная ситуация.

По его словам, в течение 6-10 ноября на рынке состоятся:

  • частые курсовые изменения, однако они будут незначительны и, скорее всего, с периодической сменой трендов;
  • Нацбанк будет проводить "мягкую" инфляцию — рост цен с опозданием будет влиять на курс;
  • ориентировка наличного рынка на любые изменения в безналичном;
  • удержание регулятором баланса между спросом и предложением;
  • контролируемая инфляция, которая к концу года не превысит 8,5%.

Так что, согласно его прогнозу, в течение этой недели курс наличного доллара может колебаться от 41,2 до 41,9 грн, обменные пункты по-прежнему будут продавать/покупать доллар с разницей от 50 копеек до 1 гривны, а в течение недели разброс курса может составлять до 80 копеек.

Лесовой добавляет, что таким образом на рынке будет относительно спокойно. Со второй половины этого месяца курс приблизится к 42 гривнам, но рост показателей будет происходить постепенно.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как будет колебаться курс доллара в начале ноября в Украине. Прогнозом поделилась директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

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