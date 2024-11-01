Скільки коштуватиме долар найближчими днями

Нацбанк намагатиметься не допускати серйозного коливання

Поточний тиждень на валютному ринку України мав відзначиться підвищеним попитом на валюту. Це пояснюється періодом нарахування заробітних плат громадянам.

Нацбанк продовжує слідкувати за курсом і намагається недопусками надмірне його коливання. Про це повідомила директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає "24 Канал".

Згідно з її прогнозом, готівковий курс долара протягом 1-3 листопада коливатиметься в межах 41,30-41,70 гривень. Тож, 100 доларів коштуватимуть близько 4130-4170 гривень.

Водночас є один фактор, який вплине на курс, а саме рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Він може її підвищити через прискорення інфляції в останні місяці, але ринок прогнозує, що зміни не відбудуться.

Курс долара в Україні станом на 1 листопада

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 1 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2194 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли курс долара в Україні поступово наближатиметься до показників, що було закладено в бюджет 2024 року.