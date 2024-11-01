Скільки коштуватиме долар найближчими днями
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Нацбанк намагатиметься не допускати серйозного коливання
Поточний тиждень на валютному ринку України мав відзначиться підвищеним попитом на валюту. Це пояснюється періодом нарахування заробітних плат громадянам.
Нацбанк продовжує слідкувати за курсом і намагається недопусками надмірне його коливання. Про це повідомила директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає "24 Канал".
Згідно з її прогнозом, готівковий курс долара протягом 1-3 листопада коливатиметься в межах 41,30-41,70 гривень. Тож, 100 доларів коштуватимуть близько 4130-4170 гривень.
Водночас є один фактор, який вплине на курс, а саме рішення Нацбанку щодо облікової ставки. Він може її підвищити через прискорення інфляції в останні місяці, але ринок прогнозує, що зміни не відбудуться.
Курс долара в Україні станом на 1 листопада
За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 1 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,55 (продаж). Готівковий курс — 41,45 (купівля) та 41,49 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,2194 грн.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли курс долара в Україні поступово наближатиметься до показників, що було закладено в бюджет 2024 року.