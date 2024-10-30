Вже скоро курс долара може сягнути понад 42 гривні

Нацбанк слідкуватиме за гривнею

На українському ринку в листопаді курс долара може перетнути позначку в 42 гривні. У деяких сегментах валюта, ймовірно, здорожчає до 42,5 гривень.

Курс долара у наступному місяці перебуватиме в коридорі 41,2 – 42,1 гривні на міжбанківському ринку. Водночас на готівковому ринку показники можуть сягнути 42,5 гривні, як сказав економічний експерт Олександр Хмелевській, передає "Факти ICTV".

За його словами, на гривню відбуватиметься тиск, але регулятор буде стримувати її знецінення.

Хмелевський додає, що наразі спостерігається значний попит на американську валюту з боку українців. У вересні показник чистої купівлі долара населенням становив 1,1 млрд доларів.

"Це один із найвищих показників поточного року. Він вказує на те, що населення не вірить в стабільність гривні й очікує девальвації", — резюмував експерт.

Курс долара в Україні станом на 30 жовтня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 30 жовтня, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,48 (купівля) та 41,56 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3798 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким прогнозується курс долара в Україні на поточному тижні.