Яким очікується курс долара в Україні на початку листопада

Вплив на валюту зменшується

Минулого тижня на валютному ринку Україні спостерігались підвищені коливання курсу через період виплат заробітних плат. Однак вже з 5 по 10 листопада цей фактор поступово перестане впливати на показники.

Попит з боку населення на американську валюту упродовж цього тижня знизиться, однак бізнес все одно виявлятиме підвищену цікавість. Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає "24 Канал".

Тож, вона прогнозує, що курс готівкового долара протягом тижня коливатиметься в межах 41,45-41,75 гривні.

Курс долара в Україні станом на 5 листопада

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 5 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,20 грн (купівля) та 41,70 (продаж). Готівковий курс — 41,58 (купівля) та 41,63 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,3954 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара в Україні через вибори президента в Сполучених Штатах Америки. Економіст поділився прогнозом.