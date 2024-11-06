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Кому з ВПО та де допоможуть з грошовою допомогою на оренду житла

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня
Гривня. Фото Відкриті джерела

Потрібно зібрати пакет документів

Деякі вразливі категорії населення, які зареєстровані як ВПО в певних територіальних громадах Полтавської області, можуть отримати грошову допомогу.

Її надаватиме благодійний фонд "Карітас Полтава"протягом шести місяців на оренду житла. Про це повідомив фонд на сторінці у Facebook.

Хто отримає виплату

На грошову допомогу розраховують ВПО, які менше ніж 30 днів тому переїхали у такі територіальні громади Полтавської області:

  • Полтавська;
  • Миргородська;
  • Коломацька;
  • Кременчуцька;
  • Кобеляцька.

Таким особам потрібно мати хоча б одну категорію вразливостей:

  • особи з інвалідністю;
  • особи з важкими хворобами;
  • самотні особи старшого віку (60+) або домогосподарство, де є одна людина або дві похилого віку, і не мають підтримки рідних;
  • самотні матері чи батьки/опікуни дітей до 18 років;
  • багатодітні родини, де троє і більше неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки чи матері з дітьми віком до трьох років.

Водночас сім'я не має отримувати грошову допомогу від інших організацій, а середній дохід на людину не перевищує 6318 гривень.

Як її оформити

Заявникам, що претендують на грошову допомогу від "Карітас Полтава", потрібно звернутись за номером +380503464693 й одночасно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО, яка видана цьогоріч (менше ніж 30 днів тому);
  • рахунок IBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідка ОК-5 або ОК-7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким ВПО, що зареєстровані в Полтавські області, щорічно отримувати грошову допомогу.

Теги:
#Соціальні виплати #Виплати #Карітас #Грошова допомога