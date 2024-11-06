Кому з ВПО та де допоможуть з грошовою допомогою на оренду житла
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Потрібно зібрати пакет документів
Деякі вразливі категорії населення, які зареєстровані як ВПО в певних територіальних громадах Полтавської області, можуть отримати грошову допомогу.
Її надаватиме благодійний фонд "Карітас Полтава"протягом шести місяців на оренду житла. Про це повідомив фонд на сторінці у Facebook.
Хто отримає виплату
На грошову допомогу розраховують ВПО, які менше ніж 30 днів тому переїхали у такі територіальні громади Полтавської області:
- Полтавська;
- Миргородська;
- Коломацька;
- Кременчуцька;
- Кобеляцька.
Таким особам потрібно мати хоча б одну категорію вразливостей:
- особи з інвалідністю;
- особи з важкими хворобами;
- самотні особи старшого віку (60+) або домогосподарство, де є одна людина або дві похилого віку, і не мають підтримки рідних;
- самотні матері чи батьки/опікуни дітей до 18 років;
- багатодітні родини, де троє і більше неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки чи матері з дітьми віком до трьох років.
Водночас сім'я не має отримувати грошову допомогу від інших організацій, а середній дохід на людину не перевищує 6318 гривень.
Як її оформити
Заявникам, що претендують на грошову допомогу від "Карітас Полтава", потрібно звернутись за номером +380503464693 й одночасно підготувати такі документи:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО, яка видана цьогоріч (менше ніж 30 днів тому);
- рахунок IBAN;
- документи, що підтверджують критерій вразливості;
- довідка ОК-5 або ОК-7.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як деяким ВПО, що зареєстровані в Полтавські області, щорічно отримувати грошову допомогу.