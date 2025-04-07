Отак і роби добро? Українець нагадав про гарну сусідську традицію, але нарвався на хейт (відео)

Хотів зробити добру справу, а його захейтили

В українських селах здавна існувала добра традиція ділитися зі своїми сусідами свіжиною після забою свині. Нещодавно Владислав Криштоп вирішив дотриматися цього звичаю і поділився салом із сусідкою.

На ролику чоловік приносить літній сусідці шматок сала, називаючи його "салком". Традиційно в українських селах сусіди не лише допомагали одне одному під час забою свині, а й отримували частину продуктів як подяку за допомогу. Чоловік опублікував відео свого вчинку на Facebook (він веде блог про життя у селі) і неочікувано для нього на Владислава посипалась хвиля хейту. Втім, ролик назбирав уже понад 1 млн переглядів.

Хтось підтримав чоловіка, інші ж розкритикували його вчинок, закидаючи корисливі мотиви та зйомку на камеру. "Так усі сусіди робили, поки війна не почалася", — зазначив Anatoliy Kolesnikov. "В нас досі так, ми то не тримаєм господарства, але сусіди тримають. То постійно як забивають свинку то приносять сало, шматок м'яса, а я коли щось печу смачне також пригощаю", — поділилася досвідом одна з коментаторок.

Але багато хто поставився скептично: "А чого ти обманюєш? Свіжина це м'ясо, а не сало. Ти звісно молодець, що дав бабці сало, але ж це не свіжина", — зауважив один із коментаторів. "Можна б і м’яска покласти", — висловив думку інший користувач соцмереж.

"Зарісувався на відео", — звинуватили автора відео в самопіарі. "Якби по традиції ти дав сусіді свіжину без камери, ще б тебе поважав, а так ти мотлох", — різко висловився один із коментаторів.

Раніше "Телеграф" також писав, що Клопотенко нарвався на хейт через відео з поліцейськими. Що не сподобалось українцям.