В Україні продовжуватиме йти сніг і накриє сильний мороз: чого чекати від погоди (карта)

На дорогах буде ожеледиця

Погода в Україні не перестає дивувати, в багатьох містах у середині весни випав сніг. Така погода зберігатиметься і в понеділок, 7 квітня.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів, чого чекати від погоди.

Погода в Україні 7 квітня

За словами синоптика, 7 квітня передбачається холодна та нестійка погода по всій Україні. Вночі у західних та північних областях, вдень також місцями у центральних регіонах, Криму та Приазов'ї пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні з дощем. На північному заході країни місцями очікується хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7 — 12 м/с, вдень на Правобережжі місцями можливі пориви, 15 — 17 м/с.

Температура повітря в західних регіонах вночі становитиме -2…-7 морозу, вдень -1…+4 тепла. У решті областей вночі -1…+5, вдень +4…+9 градусів тепла.

Ігор Кібальчич пише, що внаслідок проникнення холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також на тлі розвитку активної циклонічної діяльності, в нашій країні прогнозується некомфортна та волога погода протягом наступного тижня.

Погода в Києві та області 7 квітня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по м. Києву та Київській області.Впродовж 7 квітня буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, по області вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура по області заморозки в повітрі 0-5, температура вдень 1-4 градусів тепла. В Києві заморозки в повітрі 0-2, температура вдень 1-3 тепла.

Ожеледиця і сніг

Укргідрометцентр пише, що вночі 7 квітня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, 8-11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-5 градусів. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Вночі 7 квітня у Харківській та Дніпропетровській областях, 8 квітня Запорізькій, Донецькій та Луганській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.

І рівень небезпечності, жовтий

Також у західних, північних та центральних областях, на дорогах ожеледиця.

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