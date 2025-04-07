Ворог міг просунутися у двох областях. Що кажуть у Deepstate та Генштабі (карта боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1139-й день повномасштабної війни Росії проти України. З початку доби 6 квітня до 22:00 на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Росіяни просунулися у двох областях.

За даними deepstate, ворог просунувся у Харківській та Донецькій областях. Зокрема є просування росіян на Куп'янському напрямку, біля села Западне Дворічанської селищної громади Куп'янського району.

Також армія РФ окупувала нові території на двох напрямках на Донеччині. На Покровському напрямку — в селі Лисівка, та на Новопавлівському — у селі Розлив Волноваського району.

У своєму вечірньому зведенні станом на 22:00 неділі, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Куп’янському напрямку ворог зробив 6 спроб просунутися. Бої тривали неподалік населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка, Богуславка, Загризове.

На Покровському напрямку росіяни 42 рази намагалися вклинитися в нашу оборону. Вони атакували у районах населених пунктів Суха Балка, Калинове, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Котлярівка, Преображенка, Андріївка, Богданівка, Водяне Друге, Котлине, Успенівка.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні (6 квітня, — ред.) складають 241 особи убитими та пораненими; до того ж знищено п’ять тягачів МТЛБ, шість автомобілів, десять мотоциклів, сім танків, бойову машину піхоти та один пункт управління БпЛА, також було суттєво пошкоджено гармату російських загарбників", — додали у ГШ.

На Новопавлівському напрямку за 6 квітня наші захисники, за даними Штабу, відбили три атаки окупантів в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль. Ще одне боєзіткнення тривало на момент виходу зведення.

Як писав "Телеграф", у deepstate ввечері 6 квітня повідомили, що росіяни просуваються в районі Лимана Донецької області. Також вони проводять активні штурмові дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки.