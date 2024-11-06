Кому из ВПЛ и где помогут с денежной помощью на аренду жилья
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Необходимо собрать пакет документов
Некоторые уязвимые категории населения, зарегистрированные как ВПЛ в определенных территориальных общинах Полтавской области, могут получить денежную помощь.
Ее будет предоставлять благотворительный фонд "Каритас Полтава" в течение шести месяцев на аренду жилья. Об этом сообщил фонд на странице Facebook.
Кто получит выплату
На денежную помощь рассчитывают ВПЛ, которые меньше 30 дней назад переехали в такие территориальные общины Полтавской области:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобеляцкая.
Таким лицам нужно иметь хотя бы одну категорию уязвимостей:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелыми болезнями;
- одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, где есть один человек или два пожилого возраста, и не имеющие поддержки родных;
- одинокие матери или родители/опекуны детей младше 18 лет;
- многодетные семьи, где трое и больше несовершеннолетних детей;
- беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.
В то же время, семья не должна получать денежную помощь от других организаций, а средний доход на человека не превышает 6318 гривен.
Как ее оформить
Заявителям, претендующим на денежную помощь от "Каритас Полтава", следует обратиться за номером +380503464693 и одновременно подготовить следующие документы:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справка ВПЛ, которая выдана в этом году (менее 30 дней назад);
- счет IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости;
- справки ОК-5 или ОК-7.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым ВПЛ, зарегистрированным в Полтавской области, ежегодно получать денежную помощь.