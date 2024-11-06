Кому из ВПЛ и где помогут с денежной помощью на аренду жилья

Необходимо собрать пакет документов

Некоторые уязвимые категории населения, зарегистрированные как ВПЛ в определенных территориальных общинах Полтавской области, могут получить денежную помощь.

Ее будет предоставлять благотворительный фонд "Каритас Полтава" в течение шести месяцев на аренду жилья. Об этом сообщил фонд на странице Facebook.

Кто получит выплату

На денежную помощь рассчитывают ВПЛ, которые меньше 30 дней назад переехали в такие территориальные общины Полтавской области:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобеляцкая.

Таким лицам нужно иметь хотя бы одну категорию уязвимостей:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелыми болезнями;

одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, где есть один человек или два пожилого возраста, и не имеющие поддержки родных;

одинокие матери или родители/опекуны детей младше 18 лет;

многодетные семьи, где трое и больше несовершеннолетних детей;

беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

В то же время, семья не должна получать денежную помощь от других организаций, а средний доход на человека не превышает 6318 гривен.

Как ее оформить

Заявителям, претендующим на денежную помощь от "Каритас Полтава", следует обратиться за номером +380503464693 и одновременно подготовить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справка ВПЛ, которая выдана в этом году (менее 30 дней назад);

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справки ОК-5 или ОК-7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым ВПЛ, зарегистрированным в Полтавской области, ежегодно получать денежную помощь.