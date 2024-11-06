Укр

Кому из ВПЛ и где помогут с денежной помощью на аренду жилья

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривна
Гривна. Фото Открытые источники

Необходимо собрать пакет документов

Некоторые уязвимые категории населения, зарегистрированные как ВПЛ в определенных территориальных общинах Полтавской области, могут получить денежную помощь.

Ее будет предоставлять благотворительный фонд "Каритас Полтава" в течение шести месяцев на аренду жилья. Об этом сообщил фонд на странице Facebook.

Кто получит выплату

На денежную помощь рассчитывают ВПЛ, которые меньше 30 дней назад переехали в такие территориальные общины Полтавской области:

  • Полтавская;
  • Миргородская;
  • Коломакская;
  • Кременчугская;
  • Кобеляцкая.

Таким лицам нужно иметь хотя бы одну категорию уязвимостей:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с тяжелыми болезнями;
  • одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, где есть один человек или два пожилого возраста, и не имеющие поддержки родных;
  • одинокие матери или родители/опекуны детей младше 18 лет;
  • многодетные семьи, где трое и больше несовершеннолетних детей;
  • беременные женщины или матери с детьми младше трех лет.

В то же время, семья не должна получать денежную помощь от других организаций, а средний доход на человека не превышает 6318 гривен.

Как ее оформить

Заявителям, претендующим на денежную помощь от "Каритас Полтава", следует обратиться за номером +380503464693 и одновременно подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справка ВПЛ, которая выдана в этом году (менее 30 дней назад);
  • счет IBAN;
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости;
  • справки ОК-5 или ОК-7.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как некоторым ВПЛ, зарегистрированным в Полтавской области, ежегодно получать денежную помощь.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Каритас #Денежная помощь