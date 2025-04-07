В Києві та низці областей лунала тривога: була загроза балістики (оновлено)
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"Телеграф" розповідає, скільки летять різні типи ракет
Повітряна тривога в Україні була оголошена 7 квітня. Ракетна небезпека зберігалась у більшості регіонів України.
Про це повідомили в Повітряних Силах. Була загроза застосування Росією балістичних ракет.
UPD: Про відбій повітряної тривоги повідомили о 8:31. Небезпека тривала 25 хвилин.
Що відомо про повітряну тривогу 7 квітня
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляли, що є активність відповідного озброєння ворога у Курській області. Як виглядає карта повітряної тривоги — дивіться нижче на фото.
Скільки летять різні типи ракет
Росія випускає по території України балістичні та крилаті ракети. Найчастіше у звітах Генштабу фігурують кілька типів ракет:
- Іскандер-М – балістична, сучасна ракета;
- Калібр – крилата ракета морського базування;
- Онікс – крилата морського та берегового базування;
- Іскандер-К – крилата наземного базування;
- ракети Х-101 та Х-555 – крилаті повітряного базування.
Загалом, ймовірний час прильоту ракети після повітряної тривоги – від 10 до 30 хв.
Нагадаємо, напередодні Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 6 квітня. Росіяни застосували ударні дрони та ракети, зокрема балістичні.
Що відомо про наслідки масованої атаки 6 квітня — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.