В Києві та низці областей лунала тривога: була загроза балістики (оновлено)

"Телеграф" розповідає, скільки летять різні типи ракет

Повітряна тривога в Україні була оголошена 7 квітня. Ракетна небезпека зберігалась у більшості регіонів України.

Про це повідомили в Повітряних Силах. Була загроза застосування Росією балістичних ракет.

UPD: Про відбій повітряної тривоги повідомили о 8:31. Небезпека тривала 25 хвилин.

Що відомо про повітряну тривогу 7 квітня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляли, що є активність відповідного озброєння ворога у Курській області. Як виглядає карта повітряної тривоги — дивіться нижче на фото.

Скільки летять різні типи ракет

Росія випускає по території України балістичні та крилаті ракети. Найчастіше у звітах Генштабу фігурують кілька типів ракет:

Іскандер-М – балістична, сучасна ракета;

Калібр – крилата ракета морського базування;

Онікс – крилата морського та берегового базування;

Іскандер-К – крилата наземного базування;

ракети Х-101 та Х-555 – крилаті повітряного базування.

Загалом, ймовірний час прильоту ракети після повітряної тривоги – від 10 до 30 хв.

Нагадаємо, напередодні Росія завдала комбінованого удару по Україні в ніч на 6 квітня. Росіяни застосували ударні дрони та ракети, зокрема балістичні.

Що відомо про наслідки масованої атаки 6 квітня — читайте у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.