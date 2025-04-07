Чи можна перевести гроші з мобільного рахунку на картку банку? У Lifecell дали відповідь

Раніше послуга мала великий спектр доступних функцій

Переведення коштів з мобільного рахунку на банківську картку — недоступна функція. Послуга "Платіжний Сервіс Paycell" закрита.

Про це повідомила пресслужба мобільного оператора Lifecell у Фейсбук. Користувач мережі звернувся у коментарях з питанням, чи можливо перевести залишок коштів на картку.

"А можна дізнатись, чи залишилась функція виводу коштів з сім-картки Lifecell, наприклад, на ПриватБанк", — запитує користувач.

У компанії мобільного зв'язку відповіли, що послуга переказу коштів на банківські карти більше не доступна. Починаючи з 12 грудня 2024 року послуга "Платіжний Сервіс Paycell" закрита.

"У абонентів ТОВ "лайфселл" відсутня можливість повернення невикористаних ними коштів за допомогою послуги. Інформація була розміщена на сайті за посиланням", — йдеться у відповіді пресслужби Lifecell.

Загалом цю функцію оператор запустив ще у 2019 році. Раніше можна було поповнювати карту через мобільний рахунок (тільки клієнтам lifecell), іншу банківську карту або в кіосках самообслуговування. Переказувати з карти гроші в додатку на інші карти Paycell і номери телефонів. Розплачуватися картою Paycell і знімати готівку в банкоматі. Оплачувати покупки в інтернеті.

Раніше "Телеграф" писав, що абонент мобільного оператора lifeсell поскаржився на те, що компанія не дає скористатися повністю послугою, за яку вже було сплачено. Йдеться про інтернет-пакет обсягом 100 ГБ, вартістю 250 грн.