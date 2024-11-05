Нова грошова допомога для 4 категорій осіб в прифронтовій області

Для реєстрації потрібно заповнити спеціальну форму

Внутрішньо переміщені особи, що зареєстровані в Донецькій області, мають право на грошову допомогу. Вони також можуть отримати виплату від Гуманітарної організації "Міжнародний Медичний Корпус" (International Medical Corps), яка нараховуватиметься з метою забезпечення основних засобів гігієни.

Сума такої грошової допомоги на одну особу складає майже 1200 гривень. Про це повідомили в Бахмут IN.UA.

Хто має право на виплату

Грошову допомогу може отримати вразлива категорія населення, які проживають в Донецькій області. Люди зможуть отримати одноразову виплату в 590 гривень упродовж 2 місяців. Тож, якщо сім'я складається з 5 осіб, то нарахування складає 5890 гривень.

Тож, допомогу надають вразливому населенню, а саме:

внутрішньо переміщеним особам;

людям з інвалідністю;

особам похилого віку, що мають обмежений доступ до фінансових ресурсів;

багатодітним сім'ям.

Аби отримати цю виплату, особі потрібно заповнити спеціальну форму за посиланням. Якщо особа не може зареєструватись, то для цього можна подзвонити за номером +380 (50) 240 2179 з понеділка по п’ятницю, з 09:00 до 16:00. За цим номером потрібно звертатись тільки у разі виникнення труднощів з реєстрацією.

Гроші будуть нараховані на банківські рахунки представників сім'ї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як особам зі статусом ВПО, які вихали із зони бойових дій, отримати грошову допомогу.