Банкір пояснив, чому дорожчають яйця в Україні

На ціни впливає три фактори

Вартість яєць в Україні помітно зросла. В першу чергу на це впливає постійне підвищення тарифів на електроенергію

Про це розповідає інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Еспресо". За його словами, другим чинником, що впливає на ціну яєць, є сезонність та посуха.

Ще одним фактором стали доходи, які збільшуються без зростання продуктивності праці .

"З іншого боку – це тиск на елементи собівартості, бо бізнес вимушений витрачати більше грошей на оплату праці людей, тому що людей не вистачає, працівників знайти дуже важко, що тисне на собівартість продукції й, відповідно, на ціни", — каже банкір.

За словами Фурси, ці тенденції впливають не лише на ціни на яйця, а й на загальну економіку. До кінця 2024 року рівень інфляції в Україні, за прогнозами, перевищить 10%, що позначиться на купівельній спроможності населення.

Нагадуємо, банкір Сергій Фурса також дав прогноз щодо інфляції в Україні. Хоча є багато факторів, які можуть на це вплинути, інфляція буде збільшуватися до першого кварталу 2025 року, а потім піде на спад. Аналітики в цьому питанні згодні з Національним банком України, який дає аналогічний прогноз.

Варто зазначити, що за даними Державної служби статистики у жовтні 2024 року в Україні споживчі ціни зросли на 1,8%. Це трохи вище за зростання цін у вересні поточного року (1,7%). З початку року ціни зросли на 8,4%. За жовтень харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 3,2%. Найбільше злетіли ціни на овочі. Вони подорожчали на 18,2%. А так на яйця цей продукт подорожчав на 18,1%.

Раніше "Телеграф" писав, що ціни на основні види м'яса можуть почати рости вже наприкінці осені. Експертка пояснила, як змінилась вартість на свинину, курку та яловичину протягом 2024 року.