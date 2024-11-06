Ціни на фрукти та овочі помітно виростуть: коли очікувати здорожчання

Є фактори, які вплинули на ціноутворення

Ціни на українському ринку продовжують зростати й здорожчання стимулюють певні фактори. Експертка прогнозує подальшу негативну тенденцію.

Як каже науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало у коментарі для 24 Каналу, на вартість вплинули спека та посуха, оперативність та обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Вона прогнозує, що у листопаді будуть дорожчати овочі до 15%. Наприклад, до 35 гривень за кіло може вирости ціна на капусту білоголову, до 20 гривень здорожчає ріпчаста цибуля, а до 34 гривень — картопля.

Водночас, науковиця додає, що наприкінці жовтня ціна на яблука складала 31,72 гривні, що на 15% вище за вартість у вересні. Виноград же здешевшав до 129,03 гривень за кіло, тобто на 1%. Ці два фрукти здорожчають до 7% у листопаді.

А от вартість імпортованих продуктів буде високою:

апельсини коштуватимуть до 100 гривень за кіло;

ціни на лимони складатимуть до 75 гривень;

мандарини можна буде придбати до 80 гривень;

банани пропонуватимуться за ціною до 60 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дорожчатиме популярна крупа.