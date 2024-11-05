В Україні різко зросли ціни на яйця: чому це відбувається

Помітне здорожчання розпочалося у жовтні

В Україні останнім часом стрімко зростати ціни на курячі яйця. За останній місяць їхня вартість зросла на 60%.

У пресслужбі АТБ прокоментували ситуацію, пише NV Бізнес. Там зазначили, що виробники аргументують це підвищенням цін на корми, енергоносії та інше.

Своєю чергою виконавчий директор асоціації Союз птахівників України Сергій Карпенко пояснив, що цінам на яйця притаманна виражена сезонність, адже на ринку значну частку займають домогосподарства, а саме понад 50%. За його словами, збільшення основних виробничих витрат, збитковість сектору в весняно-літній період, сезонний фактор штовхають ціни вгору з настанням осені.

Карпенко наголосив, що яйця промислового виробництва зазвичай найдешевші у весняно-літній період. Це пояснюється збільшенням пропозиції від господарств та умовами зберігання яєць у спеку, що вимагає високої оборотності продукції в торгівлі, і це змушує продавців знижувати відпускні ціни. З приходом осінніх холодів тенденція змінюється на протилежну і їхня вартість рухається вгору.

Карпенко також зазначив і важливість вартості комбікормів. За його словами, лише з початку року фуражна пшениця зросла в ціні на 70%, фуражна кукурудза — на 80%, шрот соняшниковий додав у ціні 60%. А ще майже вдвічі зросла вартість електроенергії для промислових споживачів, додає експерт. Також це стосується кормових добавок, ветеринарних препаратів, запчастин, пакувальних матеріалів, які купляють переважно за кордоном, а отже за валюту. Збільшились і зарплати, логістичні витрати та додаткові витрати на альтернативні джерела енергозабезпечення.

Керівник галузевої асоціації підкреслив, що сезонне скорочення виробництва стосується лише приватних господарств, в осінній період воно скорочується на 30% порівняно з літніми місяцями, а взимку — до 50%. Водночас промислове виробництво залишається стабільним. За словами експерта, обсяги виробленої у цьому сегменті продукції повернулись на довоєнний рівень, адже у 2022 році росіяни знищили деякі підприємства сектору.

"Після початку повномасштабного вторгнення було втрачено низку потужностей з виробництва яєць, яка оцінюється у 20% від загальнонаціонального виробництва у 2021 році… Наразі, за оцінками асоціації, промислове виробництво яєць досягло рівня середньомісячного виробництва у 2021 році", — сказав Карпенко.

Крім того, за словами експерта, на формування цін впливає і попит кінцевих споживачів, який також може досить динамічно змінюватися. При цьому він не став прогнозувати подальшу цінову динаміку на цей продукт. Проте, за його спостереженнями, споживчі ціни на яйця у вересні цього року були нижчими на 20% від тогорічних в той самий час, а жовтневі ціни — на 15% меншими порівняно із жовтнем 2023 року.

Що кажуть українці

Варто зазначити, що в соцмережах громадяни України викладають відео, в яких скаржаться на значні ціни на яйця. Так, у Києві вони продаються за ціною 60−85 грн за десяток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні взимку очікуються високі ціни на популярний овоч. Аналітик назвав причини ймовірного здорожчання товару.