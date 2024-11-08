В Україні подорожчали важливі товари, продукти та послуги: інфляція набирає обертів

Річна інфляція прискорилася до 9,7% порівняно з 8,6% у вересні

У жовтні 2024 року в Україні зросли споживчі ціни на 1,8%. Це трохи вище за зростання цін у вересні поточного року (1,7%).

Про це повідомляє сайт Державної служби статистики. Там зазначається, що з початку року ціни зросли на 8,4%.

Річна інфляція прискорилася до 9,7% порівняно з 8,6% у вересні.

Так, за даними Держстату, за жовтень харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 3,2%. Найбільше злетіли ціни на овочі. Вони подорожчали на 18,2%. А так на яйця цей продукт подорожчав на 18,1%.

Водночас тютюнові вироби та алкогольні напої подорожчали на 1,8%, а на взуття та одяг — на 1,2%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%.

Вартість предметів домашнього вжитку та побутової техніки у жовтні зросла на 0,6%. Охорона здоров’я стала дорожчою на 1,0%, ще на 1,0% — транспорт. Ціни на відпочинок та культуру зросли на 0,6%. Також освіта подорожчала на 0,1%. А ресторани та готелі подорожчали на 1,0%. Різні товари та послуги – на 1,1%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні цієї осені подорожчали три популярні напої.