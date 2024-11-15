Ціни на основні види м'яса можуть почати рости вже наприкінці осені

Експертка пояснила, як змінилась вартість на свинину, курку та яловичину протягом 2024 року

Експерти прогнозували, що помітне здорожчання популярних видів м'яса почнеться взимку. Однак є ймовірність, що вартість поповзе вгору вже наприкінці осені.

Як повідомила провідна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Наталія Копитець, передає 24 Канал, найбільше ціни виросли на яловичину гуляш, адже його вартість збільшилась на 20,9%. Наразі він коштує 301,32 гривні.

Крім того, протягом року також здорожчали:

свининний ошийок – до 286,05 гривні за кілограм (+18,1%);

курячі стегна – до 125,00 гривень за кілограм (+9,6%);

свинина підчеревина – до 179,00 гривень за кілограм (+9,5%);

свининний шашлик – до 238,03 гривні за кілограм (+9,1%);

куряче філе – до 174,50 гривні за кілограм (+8,7%);

інші види м'яса, навпаки, знизились в ціні в межах 1,1-9,7%.

Водночас найменше змінилась роздрібна вартість на свинину грудинку, адже вона здешевшала на 1,1% – до 179,29 гривні за кілограм. А ціна сала скоротилась на 9,7% і наразі його можна придбати за 234,0 гривні.

"Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торгівельній мережі зумовлюють зростання цін на неї. Зі свининою ситуація значно краща. Промислове виробництво свинини у 2024 році зросло, а отже збільшилася і пропозиція цього виду м'яса в роздрібній торгівлі. Це в свою чергу спричинило зниження роздрібних цін на окремі види м'яса свиней і сало. Високі ціни на корми, пальне та енергетичні ресурси, що є наслідком повномасштабного вторгнення Росії на територію України, продовжують чинити тиск на собівартість виробництва м'яса в бік її підвищення. Це, в свою чергу, зумовлює зростання цін", — пояснила Копитець.

Тож, згідно з прогнозом, наприкінці осені є ймовірність ще більшого підвищення роздрібних цін (до 5%) на основні види м'яса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які товари здорожчають взимку в Україні.