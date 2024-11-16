Банкир объяснил, почему дорожают яйца в Украине

На цены влияет три фактора

Стоимость яиц в Украине заметно выросла. В первую очередь, на это влияет постоянное повышение тарифов на электроэнергию.

Об этом рассказывает инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире "Эспрессо". По его словам, вторым фактором, влияющим на цену яиц, является сезонность и засуха.

Еще одним фактором стали доходы, увеличивающиеся без роста производительности труда .

"С другой стороны — это давление на элементы себестоимости, потому что бизнес вынужден тратить больше денег на оплату труда людей, потому что людей не хватает, работников найти очень трудно, что давит на себестоимость продукции и, соответственно, на цены", — говорит банкир.

По словам Фурсы, эти тенденции влияют не только на цены на яйца, но и на общую экономику. К концу 2024 года уровень инфляции в Украине, по прогнозам, превысит 10%, что скажется на покупательной способности населения.

Напоминаем, банкир Сергей Фурса также дал прогноз по инфляции в Украине. Хотя есть много факторов, которые могут на это повлиять, инфляция будет увеличиваться до первого квартала 2025 года, а затем пойдет на спад. Аналитики в этом вопросе согласны с Национальным банком Украины, дающим аналогичный прогноз.

Следует отметить, что по данным Государственной службы статистики в октябре 2024 года в Украине потребительские цены выросли на 1,8%. Это несколько выше роста цен в сентябре текущего года (1,7%). С начала года цены выросли на 8,4%. За октябрь продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%. Больше всего взлетели цены на овощи. Они подорожали на 18,2%. А так на яйца этот продукт подорожал на 18,1%.

Ранее "Телеграф" писал, что цены на основные виды мяса могут начать расти уже в конце осени. Эксперт объяснила, как изменилась стоимость на свинину, курицу и говядину в течение 2024 года.