Підвищення не буде? Прогнози експертів щодо тарифів на світло назвали неадекватними

Розрахунок ціни для населення відбувається щорічно

Припущення експертів щодо підвищення тарифів на електроенергію, які публікуються в ЗМІ, наразі виглядають неадекватними. Такі прогнози призводять до негативних наслідків.

Про це заявила колишня членкиня НКРЕКП Ольга Бабій, пишуть Новини.LIVE. Вона пояснила, що тариф на електричну енергію для побутових споживачів формується на основі ринкової ціни.

За словами Бабій, компанії "Укренергоатом" та "Укргідроенерго" компенсують частину цієї ціни, що не покривається населенням. Це вони роблять за рахунок своїх доходів.

"Розрахунок ціни електричної енергії для населення відбувається щорічно і затверджується Кабінетом міністрів. Всі припущення експертів та спеціалістів, які ми чуємо, мені здається, не є адекватними", — підкреслила вона.

Бабій пояснила, що жоден з цих спеціалістів не має доступу до інформації про фінансові можливості компаній, які компенсують різницю тарифів для населення. Зокрема, чи достатньо у них коштів для покриття різниці.

Вона наголосила, що таке прогнозування спрямоване на отримання хайпу. На думку Бабій це призводить до негативних наслідків, бо багато експертів, не усвідомлюючи впливу своїх слів на суспільство, створюють сенсаційні новини для підвищення власної впізнаваності.

Нагадаємо, голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозував, що з 1 червня 2025 року варто чекати ціни електроенергії по 6-7 гривень за кВт·год. Чинний тариф на електрику в Україні становить 4,32 грн/кВт·ч

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 1 січня 2025 року трохи більше ніж на чверть – до 665,26 грн/МВт-год – зросте тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії. Відповідне рішення 13 листопада ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).