Деякі пенсіонери можуть розраховувати на серйозну надбавку

Літнім особам, що проживають в одній області, передбачено надбавку і її можна оформити у ПФУ

Пенсіонери щомісяця можуть отримувати збільшені виплати шляхом надбавок. Деякі з них розраховують на 20% надбавки до своєї виплати.

Така доплата передбачена для літніх осіб, що офіційно проживають у гірських населених пунктах України. Крім них, вона також надається переселенцям, які обрали такі райони для проживання, як повідомили в "На Пенсії".

Згідно зі законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні", така надбавка була ухвалена ще у 1995 році через складні умови проживання, зокрема недостатньо розвинена сфера застосування праці, обмежена транспортна доступність, нерозвинена система соціально-побутового обслуговування.

Аби отримати надбавку, пенсіонерам потрібно проживати (офіційно) в гірському населеному пункті, оформити статус мешканця гірського населеного пункту та отримати відповідно посвідчення. Заявнику слід звернутись до місцевих органів влади, сільської чи міської ради, або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Виплата наразі діє у Львівській області, зокрема у населених пунктах Дрогобицького, Стрийського та Самбірського районах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у деяких пенсіонерів виплата може вирости до 1500 гривень.