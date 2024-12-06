Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на серьезную прибавку

Пожилым лицам, проживающим в одной области, предусмотрена надбавка и ее можно оформить в ПФУ

Пенсионеры ежемесячно могут получать увеличенные выплаты путем надбавок. Некоторые из них рассчитывают на 20% надбавки к выплате.

Такая доплата предусмотрена для пожилых лиц, официально проживающих в горных населенных пунктах Украины. Кроме них, она также предоставляется переселенцам, которые выбрали такие районы для проживания, как сообщили в "На Пенсии".

Согласно закону "О статусе горных населенных пунктов в Украине", такая надбавка была принята еще в 1995 году из-за сложных условий проживания, в частности, недостаточно развитая сфера применения труда, ограниченная транспортная доступность, неразвитая система социально-бытового обслуживания.

Чтобы получить надбавку, пенсионерам нужно проживать (официально) в горном населенном пункте, оформить статус жителя горного населенного пункта и получить соответственное удостоверение. Заявителю следует обратиться в местные органы власти, сельский или городской совет, или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Выплата действует во Львовской области, в частности в населенных пунктах Дрогобычского, Стрыйского и Самборского районах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у некоторых пенсионеров выплата может вырасти до 1500 гривен.