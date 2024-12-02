Пенсіонери можуть отримати додаткову майже тисячу гривень до виплат

Деякі пенсіонери розраховують на суттєву надбавку до виплат

Пенсіонери в Україні можуть підняти свої виплати не тільки внаслідок індексації, а й додатковими надбавками. Деякі з них можуть отримати значну суму.

Особи, що вийшли на пенсію і, при цьому мають погіршений стан здоров'я, можуть отримати спеціальну надбавку до щомісячного нарахування. Це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Вона здійснюватиметься щомісячно. На неї мають право пенсіонери старше 80 років, що отримують пенсію за віком, проживають на самоті й потребують догляду від сторонніх осіб, внаслідок погіршеного стану здоров'я (зокрема, від соцпрацівників).

Розмір надбавки складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Станом наразі це 944 гривні.

Аби оформити таку виплату, заявнику необхідно самостійно звернутись у Пенсійний фонд України, принісши з собою документ, що підтверджує стан здоров'я.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке єдиний соціальний внесок (ЄСВ) та як він впливає на розмір пенсії в Україні.