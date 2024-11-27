Українці можуть отримати пенсію іншої людини. Для цього потрібен один документ

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В Україні особи можуть одержувати пенсії замість літніх осіб. Це можливо у випадку, коли громадянин не може самостійно отримувати виплати через деякі причини.

Отримання виплати можна доручити іншій людині. Про це нагадали в Пенсійному фонді, посилаючись на закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Пенсіонер може самостійно обрати особу, якій буде надано право на нарахування пенсії. Представник має відповідати певним умовам, зокрема бути повнолітнім та повністю дієздатним.

Крім того, літня особа може скласти кілька довіреностей на отримання її пенсії для різних людей.

Варто зауважити, що довіреність триватиме протягом всього періоду її дії, але за умови, що пенсіонер щороку має особисто звертатись до управління Пенсійного фонду із відповідною заявою щодо продовження виплати за довіреністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні планується індексація пенсій. Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розповів, чи відчують її літні особи.