Хто з українських пенсіонерів може отримати надбавку в грудні

Українці, що пропрацювали понад норму, розраховують на надбавку за додаткові роки, сума якої залежить від прожиткового мінімуму

Для виходу на пенсію літній особі потрібно мати необхідну кількість страхового стажу та досягнути певного віку. Якщо в українця страховий стаж перевищив норму, то йому передбачена надбавка.

Пенсія за віком для осіб залежить від розміру сплачених страхових внесків протягом трудового життя, але не може бути меншою за розмір прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам до виплати додається надбавка в розмірі 1% від мінімальної пенсії за віком. У 2024 році така сума становить 23,61 гривні, адже цьогорічний прожитковий мінімум складає 2361 гривню.

Варто зауважити, що така доплата нараховується за кожен рік роботи, виконаний понад встановлену норму, лише тим, хто отримує пенсію за віком. Зокрема якщо українець пропрацював додаткових 5 років, то надбавка складе 118,05 гривень.

Крім того, така виплата здійснюватиметься лише при виході на відпочинок, а не під час роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для одної категорії пенсіонерів мають ввести обов'язкову ідентифікацію.