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У грудні деякі пенсіонери отримають підвищені виплати: за яких умов

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Гривня
Гривня. Фото 24 канал

Яка є максимальна сума доплати

Літнім особам в Україні передбачені певні додаткові виплати до щомісячних пенсій. Одна з таких здійснюється за умови, що особи досягли певного віку.

Таке нарахування виплачується автоматично та додається до основної суми. Про це інформують в Пенсійному фонді.

Згідно з даними, надбавку отримають ті, хто:

  • досяг віку 70 років;
  • отримує загальну суму пенсії, яка не перевищує 10 340,35 гривні;
  • одержує пенсію за віком.

Водночас сума такої надбавки залежить від віку пенсіонера:

  • 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;
  • 456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;
  • 570 гривень для осіб віком від 80 років.

Варто зауважити, що така надбавка не плюсується, а лише збільшується з 75 та 80 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні планують провести індексацію пенсійних виплат. Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розповів, чи буде це підвищення суттєвим.

Крім того, пенсіонерам, які мають спеціальний статус, збільшили суму надбавки.

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#Пенсії #Пенсія #Надбавки #Надбавка