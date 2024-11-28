У грудні деякі пенсіонери отримають підвищені виплати: за яких умов

Яка є максимальна сума доплати

Літнім особам в Україні передбачені певні додаткові виплати до щомісячних пенсій. Одна з таких здійснюється за умови, що особи досягли певного віку.

Таке нарахування виплачується автоматично та додається до основної суми. Про це інформують в Пенсійному фонді.

Згідно з даними, надбавку отримають ті, хто:

досяг віку 70 років;

отримує загальну суму пенсії, яка не перевищує 10 340,35 гривні;

одержує пенсію за віком.

Водночас сума такої надбавки залежить від віку пенсіонера:

300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;

456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;

570 гривень для осіб віком від 80 років.

Варто зауважити, що така надбавка не плюсується, а лише збільшується з 75 та 80 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні планують провести індексацію пенсійних виплат. Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розповів, чи буде це підвищення суттєвим.

Крім того, пенсіонерам, які мають спеціальний статус, збільшили суму надбавки.