У грудні деякі пенсіонери отримають підвищені виплати: за яких умов
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Яка є максимальна сума доплати
Літнім особам в Україні передбачені певні додаткові виплати до щомісячних пенсій. Одна з таких здійснюється за умови, що особи досягли певного віку.
Таке нарахування виплачується автоматично та додається до основної суми. Про це інформують в Пенсійному фонді.
Згідно з даними, надбавку отримають ті, хто:
- досяг віку 70 років;
- отримує загальну суму пенсії, яка не перевищує 10 340,35 гривні;
- одержує пенсію за віком.
Водночас сума такої надбавки залежить від віку пенсіонера:
- 300 гривень для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно;
- 456 гривень для громадян віком від 75 до 79 років включно;
- 570 гривень для осіб віком від 80 років.
Варто зауважити, що така надбавка не плюсується, а лише збільшується з 75 та 80 років.
Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Україні планують провести індексацію пенсійних виплат. Заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розповів, чи буде це підвищення суттєвим.
Крім того, пенсіонерам, які мають спеціальний статус, збільшили суму надбавки.