У деяких пенсіонерів виплата може вирости до 1500 гривень: коли очікується індексація

На 13-17% можуть збільшитись пенсії в українців у наступному році

У наступному році в Україні запланована індексація пенсійних виплат, однак у Верховній дані говорять лише про приблизні дані.

За словами народної депутатки, заступниці голови парламентського Комітету із питань бюджету Лесі Забуранни, індексація виплати передбачена у березні. Мінімальна сума, на яку виросте нарахування, складає 100 гривень.

"Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 гривень, максимальна – 1 500 гривень. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати", — каже вона.

Як сказали аналітики, перерахунок пенсій буде здійснено на такому рівні, аби покрити інфляційні наслідки. Тобто, виплати буде проіндексовано на 13-17%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів може отримати додаткову майже тисячу гривень до своїх щомісячних нарахувань.