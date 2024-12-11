Курс долара по 45 гривень у 2025: з'явився прогноз від аналітиків

Показник, який намічали аналітики у грудні на наступний рік, є вищим за курс, що передбачався за жовтень

Протягом 2025 року в Україні курс долара, ймовірно, поступово буде зростати. Фінансові аналітики прогнозують у грудні, що гривня може знецінитись до 44,83 гривні.

Очікуваний показник в 44,83 гривні, що прогнозувався у грудні на наступний рік, є вищим за попередній курс, який було надано у період жовтня — 44,08 гривень. Про це йдеться на сайті Національного банку України.

За інформацією Нацбанку, населення у листопаді на наступні 12 місяців прогнозувало курс на рівні 44,10 грн/долар. Це нижче, ніж у жовтні – 44,54 грн/долар.

Водночас українські банкіри в жовтні очікували на курс у 2025 році на рівні 44,92 гривні. Він буде вищим за попередній прогнозований курс за липень (43,15 гривні).

А керівники підприємств очікують на курс на рівні 43,72 грн/долар (прогноз за серпень).

Курс долара в Україні станом на 11 грудня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 11 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,40 грн (купівля) та 41,90 (продаж). Готівковий курс — 41,85 (купівля) та 41,89 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,6119 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара на цьому тижні. Банкір розповів, чи виростуть показники до 42 гривень.