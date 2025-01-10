З'ясувалося, по чому саме Україна завдала удару в Ростовській області РФ

Під час атаки місцеві чули потужні вибухи та детонацію

Нічні вибухи на території Російської Федерації стали результатом спільної операції СБУ та Військово-морських сил України. У ніч на 10 січня українські сили здійснили комбіновану атаку на склад зберігання дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.

Про це повідомили джерела в Службі безпеки України. Операція відбувалася у два етапи: спочатку безпілотники СБУ відвернули увагу системи протиповітряної оборони, після чого об'єкт було уражено ракетою "Нептун".

На складі зберігалися розвідувальні дрони, які використовувались для коригування ударів по українських містах та лінії фронту. Робота по військових об'єктах на території РФ триватиме, кажуть джерела.

Нагадаємо, місцеві мешканці у соціальних мережах повідомляли про звуки дронів та роботу систем ППО впродовж ночі. Також було зафіксовано потужний вибух та серію детонацій боєприпасів.

У Росії, як завжди, заявили, що безпілотники збили. За даними російського Міністерства оборони, протягом ночі над територією РФ було збито 40 безпілотників. З них 16 — над Ростовською областю, по 4 — над Курською та Воронезькою, 3 — над Брянською, 2 — над Краснодарським краєм, 1 — над Бєлгородською областю та 10 — над акваторією Азовського моря.

Також раніше "Телеграф" писав, що у ніч на 5 січня у низці областей Росії працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Їх атакували невідомі безпілотні літальні апарати.