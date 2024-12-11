Курс доллара по 45 гривен в 2025: появился прогноз от аналитиков

Показатель, который намечали аналитики в декабре на следующий год, выше курса, предусматривавшегося за октябрь

В 2025 году в Украине курс доллара, вероятно, постепенно будет расти. Финансовые аналитики прогнозируют в декабре, что гривна может обесцениться до 44,83 гривны.

Ожидаемый показатель в 44,83 гривны, прогнозировавшийся в декабре на следующий год, выше предыдущего курса, который был предоставлен в период октября — 44,08 гривен. Об этом идет речь на сайте Национального банка Украины.

По информации Нацбанка, население в ноябре на следующие 12 месяцев прогнозировало курс на уровне 44,10 грн/доллар. Это ниже, чем в октябре – 44,54 грн/доллар.

В то же время украинские банкиры в октябре ожидали курса в 2025 году на уровне 44,92 гривны. Он будет выше предыдущего прогнозируемого курса за июль (43,15 гривны).

А руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (прогноз за август).

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 декабря

По данным портала "Минфин", в среду, 11 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,40 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,85 (покупка) и 41,89 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,6119 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе. Банкир рассказал, вырастут ли показатели до 42 гривен.