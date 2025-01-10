Лютий мороз до -17 °С. Яким областям не пощастить з погодою в середині січня

Сніжитиме у декількох регіонах

Перший місяць нового 2025 року розпочався в Україні з аномально теплої, місцями рекордної погоди. Середньодобові показники температури повітря протягом останніх днів перевищують кліматичну норму на 10-14 °С! У південних і центральних областях вдень ​​стовпчики термометрів досягають позначок +11…+16 °С, у Криму до +18 °С, що є вже рекордними показниками не лише для поточних днів, але й місцями для січня загалом за весь період спостережень.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, вже з 11 січня, починаючи із західних та північних областей, поступово пошириться прохолодніша повітряна маса, а також відбудеться зміна вітру з південного на західний та північно-західний. Це призведе до помітного похолодання у всіх областях, найсильніше у західній частині країни. Тут уночі очікується -1…-7°С, удень близько 0°С.

13 – 15 січня температурний мінус спостерігатиметься у більшості областей України. Вночі очікується -2…-8°С, удень -3…+3°С. Вночі 14 та 15 січня у Карпатах та на Прикарпатті морози зміцніють до -12…-17 °С. Зниження температури супроводжуватиметься випаданням невеликого, місцями помірного снігу та мокрого снігу. У південно-східній частині України переважатимуть опади у вигляді дощу із мокрим снігом.

На карті для наочності показаний прогноз температури повітря (°С) у нічний час 14 січня 2025 року. Помітно, що найнижчі значення варто очікувати у західних областях України, а також у деяких країнах Центральної Європи.

З 16 січня внаслідок приходу до нас більш вологих та теплих повітряних мас атлантичного походження прогнозується поступове потепління. До кінця другої декади січня утримається тепла погода з денними температурами порядку +1…+8 °С, нічними –3…+4 °С. На тлі теплої погоди часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також тумани. Найнестійкіша погода 17 – 18 січня, цей період буде пов'язаний із проходженням атмосферних фронтів із північного заходу. Дощ зі снігом у цей час очікується у більшості регіонів України, за винятком західної частини.

Ситуація зі сніговим покривом буде мінливою. З початком похолодання свіжий сніг побачать мешканці західних та північних областей. Очікується приріст снігового покриву на 1 – 13 см, а в гірській місцевості Карпат 15 – 25 см. З 15 – 16 січня на фоні чергової хвилі потепління сніг почне танути і повністю зійде до кінця другої декади. У південно-східній частині України через "плюс" ймовірність появи снігового покриву залишається мінімальною.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Карпатах погода готує для туристів неприємний сюрприз.