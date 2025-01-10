В Києві різко обвалилися ціни на яйця (фото)

"Телеграф" розповідає, скільки коштує популярний продукт

Українські супермаркети різко знизили ціни на курячі яйця. Порівняно з груднем минулого року, в окремих торгівельних мережах зниження склало від 8 до 20 гривень за десяток.

Розглянемо це на прикладі мереж "Сільпо", "АТБ", "Ашан", "Новус". Яка вартість популярного продукту у Києві, розповідає "Телеграф".

Яйця в "Сільпо"

Компанія "Квочка" пропонує яйця Premium всього за 69.99 грн, тоді як раніше вони коштували близько 92.99 грн, тобто ціну знижено на -25%. Продукція вищої категорії і великого розміру. Пропозиція діє з 03.01.2025 по 14.01.2025.

Яйця поштучно також продають по дешевій ціні. Так, за одне яйце українці можуть заплатити 3.99 грн/шт. До цього вони коштували 4.89/шт. Відповідно десяток яєць поштучно буде коштувати 39.99 грн.

Яйця від "Повна чаша" першої категорії коштують 59.99, а також дії знижка при покупці -35%. Тобто ціна за десяток складає 38. 99 грн.

10 яєць "Супер економ" в "Сільпо" коштують 84.49 грн. Але на них діє знижка -40%, тобто ціна 56.66 грн.

Яйця в "АТБ"

Яйце куряче 10 шт "Своя лінія" 1 категорії коштують 50.60 грн.

Яйця "Ашан"

У популярному магазині "Ашан" також продають яйця по дешевій ціні у порівнянні з груднем. Так, одне яйце коштує 3.70 грн, а за 10 штук доведеться заплатити 37 грн.

Яйця "Новус"

Яйця в супермаркеті "Новус" коштують 3.84/шт. Тобто за десяток ви сплатите 38.40 грн.

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