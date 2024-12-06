Прогноз щодо 42 грн за долар — хибний? Чого чекати від курсу наступного тижня

До 15 грудня на ринку не очікується серйозних стрибків курсу долара, хоча знецінення гривні продовжиться

Є прогноз, що до середини грудня різкого здорожчання долара не буде. Однак експерт каже, що варто очікувати на поступове зростання курсу.

За словами начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, передає "УНІАН", упродовж минулих 3-4 тижнів на валютному ринку курс долара коливався в межах 41,2-41,6 гривні. Така ситуація може зберегтись і на наступному тижні, хоча є ті аналітики, що очікують на знецінення гривні до 42.

Він пояснює, в Україні зростатиме кількість громадян, які продаватимуть валюту для покупок перед новорічними святами. Завдяки цьому курс передбачається більш-менш стабільним, адже попит і пропозиція будуть співмірними.

Однак є фактори, що будуть тиснути на готівковий ринок, зокрема енергетичні реалії, ситуація на фронті, а також фактор невизначеності. Хоча регулятор не зацікавлений в посиленні девальвації гривні, а певні чинники позитивно впливають на курс — обсяг міжнародної допомоги, розвиток економіки в складних умовах, обсяг міжнародних валютних резервів тощо.

Лєсовий прогнозує, що упродовж 9-15 грудня курс долара на міжбанку коливатиметься в межах 41,4-41,8 гривні, а на готівковому ринку — 41,5-42 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли курс долара в Україні може суттєво вирости.