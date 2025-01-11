Чудова ідея для чаювання з друзями: приготуйте синабони з яблуками (відео)

Готувати такі булочки зовсім не складно

Якщо хочеться з'їсти чогось смачненького з чаєм, зовсім не обов'язково бігти до магазину. Натомість можна приготувати надзвичайний десерт з печива та заварного крему або ж спекти ароматні булочки.

Синабони відомі в усьому світі та їх подають у багатьох відомих кав'ярнях. Рецептом синабонів з яблуками з нами поділилися на Instagram-сторінці "peskova_kateryna".

Як приготувати синабони з яблуками

Інгредієнти для тіста:

борошно – 510 г;

вершкове масло – 60 г;

цукор – 45 г;

сіль – 5 г;

молоко – 240 мл;

сухі дріжджі – 10 г;

яйця – 2 шт.;

Інгредієнти для начинки:

яблука – 2 шт.;

цукор – 50 г;

кориця – 20 г;

вершкове масло – 70 г;

Інгредієнти для крему:

сметана 20% — 200 г;

вершки – 50 мл;

цукрова пудра – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Змішати борошно з холодним вершковим маслом до стану крихти.

2.Додати решту інгредієнтів, замісити тісто протягом 20 хв.

3.Накрити тісто і залишити підійматися 1-1,5 год у теплому місці.

4.Розкотити тісто в прямокутник завтовшки 2-3 мм.

5.Змастити мʼяким вершковим маслом, посипати сумішшю цукру з корицею, викласти нарізані яблука.

6.Згорнути тісто в рулет, нарізати, викласти в ємність для випікання. Залишити підійматися ще 20-30 хв.

7.Випікати у розігрітій до 200° градусів духовці близько 20 хвилин.

8.Для крему всі інгредієнти збити міксером, покрити випечені синабони.

9.За бажанням додати карамель і горіхи.