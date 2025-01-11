Чудова ідея для чаювання з друзями: приготуйте синабони з яблуками (відео)
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Готувати такі булочки зовсім не складно
Якщо хочеться з'їсти чогось смачненького з чаєм, зовсім не обов'язково бігти до магазину. Натомість можна приготувати надзвичайний десерт з печива та заварного крему або ж спекти ароматні булочки.
Синабони відомі в усьому світі та їх подають у багатьох відомих кав'ярнях. Рецептом синабонів з яблуками з нами поділилися на Instagram-сторінці "peskova_kateryna".
Як приготувати синабони з яблуками
Інгредієнти для тіста:
- борошно – 510 г;
- вершкове масло – 60 г;
- цукор – 45 г;
- сіль – 5 г;
- молоко – 240 мл;
- сухі дріжджі – 10 г;
- яйця – 2 шт.;
Інгредієнти для начинки:
- яблука – 2 шт.;
- цукор – 50 г;
- кориця – 20 г;
- вершкове масло – 70 г;
Інгредієнти для крему:
- сметана 20% — 200 г;
- вершки – 50 мл;
- цукрова пудра – 50 г;
Спосіб приготування:
1.Змішати борошно з холодним вершковим маслом до стану крихти.
2.Додати решту інгредієнтів, замісити тісто протягом 20 хв.
3.Накрити тісто і залишити підійматися 1-1,5 год у теплому місці.
4.Розкотити тісто в прямокутник завтовшки 2-3 мм.
5.Змастити мʼяким вершковим маслом, посипати сумішшю цукру з корицею, викласти нарізані яблука.
6.Згорнути тісто в рулет, нарізати, викласти в ємність для випікання. Залишити підійматися ще 20-30 хв.
7.Випікати у розігрітій до 200° градусів духовці близько 20 хвилин.
8.Для крему всі інгредієнти збити міксером, покрити випечені синабони.
9.За бажанням додати карамель і горіхи.