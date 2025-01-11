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Чудова ідея для чаювання з друзями: приготуйте синабони з яблуками (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
М'які, пишні, ароматні
М'які, пишні, ароматні. Фото freepik.com

Готувати такі булочки зовсім не складно

Якщо хочеться з'їсти чогось смачненького з чаєм, зовсім не обов'язково бігти до магазину. Натомість можна приготувати надзвичайний десерт з печива та заварного крему або ж спекти ароматні булочки.

Синабони відомі в усьому світі та їх подають у багатьох відомих кав'ярнях. Рецептом синабонів з яблуками з нами поділилися на Instagram-сторінці "peskova_kateryna".

Як приготувати синабони з яблуками

Інгредієнти для тіста:

  • борошно – 510 г;
  • вершкове масло – 60 г;
  • цукор – 45 г;
  • сіль – 5 г;
  • молоко – 240 мл;
  • сухі дріжджі – 10 г;
  • яйця – 2 шт.;

Інгредієнти для начинки:

  • яблука – 2 шт.;
  • цукор – 50 г;
  • кориця – 20 г;
  • вершкове масло – 70 г;

Інгредієнти для крему:

  • сметана 20% — 200 г;
  • вершки – 50 мл;
  • цукрова пудра – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Змішати борошно з холодним вершковим маслом до стану крихти.

2.Додати решту інгредієнтів, замісити тісто протягом 20 хв.

3.Накрити тісто і залишити підійматися 1-1,5 год у теплому місці.

4.Розкотити тісто в прямокутник завтовшки 2-3 мм.

5.Змастити мʼяким вершковим маслом, посипати сумішшю цукру з корицею, викласти нарізані яблука.

6.Згорнути тісто в рулет, нарізати, викласти в ємність для випікання. Залишити підійматися ще 20-30 хв.

7.Випікати у розігрітій до 200° градусів духовці близько 20 хвилин.

8.Для крему всі інгредієнти збити міксером, покрити випечені синабони.

9.За бажанням додати карамель і горіхи.

Теги:
#Яблука #Випічка #Готуємо вдома #синабони