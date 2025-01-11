Небо над Україною вже відкрили? Над західними областями одночасно летіло п'ять пасажирських літаків (фото)

Це уже не перший схожий випадок

Над західними областями України знову зафіксували пасажирські літаки, попри те, що від початку війни повітряний простір закрито. Зокрема, нещодавно було зафіксовано одночасний політ п'яти пасажирських літаків.

За даними сервісу Flightradar24, 6 січня у повітряному просторі перебували авіалайнери Turkish Airlines, Finnair, LOT Polish Airlines. Вони були зафіксовані на території Закарпатської області.

Зокрема, мова йде про літак Turkish Airlines, що прямував з Талліна до Стамбулу, також рейс зі Стокгольму до Стамбулу.

Третій пасажирський лайнер авіакомпанії Finnair виконував рейс з Бангкоку до Гельсінкі. Літак польської авіакомпанії LOT прямував з Баку до Варшави. О сьомій вечора над Україною знову зафіксували пасажирський літак Turkish Airlines, який прямував з Варшави до Стамбулу.

Зазначимо, що система моніторингу повітряного руху не перший раз показує появу цивільних літаків у небі України. Проте авіаексперти пояснюють такі випадки технічними збоями навігаційних систем або самого сервісу відстеження. Також подібні аномалії можуть виникати через роботу систем радіоелектронної боротьби з території РФ.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у небі над Україною помітили одразу три пасажирські літаки. Вони пролетіли над однією з областей.