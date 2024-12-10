Банкір розповів, що буде з курсом долара на цьому тижні

До 15 грудня коливання курсу готівкового долара будуть в межах 41,5-42 гривень

Упродовж поточного тижня курс долара на валютному ринку України не сягне вище 42 гривень, хоча може наблизитись до такої позначки. Банкір розповів про фактори, які стримуватимуть показники.

З 10 по 15 грудня на міжбанку курс американської валюти перебуватиме в коридорі 41,4-41,8 гривні, а на готівковому ринку — в межах 41,5-42 гривень. Такий прогноз дав Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, передає 24 Канал.

"Як ми прогнозували раніше, навряд чи валютний ринок очікують стрімкі зміни: на ринку діє режим керованої гнучкості, який унеможливлює подібне явище. Крім того, обсяг міжнародної фінансової допомоги дає більше свободи регуляторові", — каже він.

Курс долара в Україні станом на 10 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 10 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,35 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,80 (купівля) та 41,84 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,5093 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати сюрпризів від курсу долара наприкінці року в Україні.